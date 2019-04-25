Vali Gürel, Büyük Göztepe Tümülüsü'nde incelemelerde bulundu

Vali Fuat Gürel, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde kazı çalışmalarının yapıldığı "Büyük Göztepe Tümülüsü"nde incelemelerde bulundu.

Kazı Başkanı Bartın Üniversite Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım'dan Tümülüs alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Fuat Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve yetkililer eşlik etti.

Yaptıkları çalışmayla Safranbolu kent merkezi tarihinin milattan önce 7. yüzyıla kadar indiğini ifade eden Kazı Başkanı Doç. Dr. Yıldırım, "Bundan dolayı da kent merkezinde yer alan bu tümülüs, Frig dönemine ait çok önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kendine has mimarisi var, çok büyük ölçekte bir tümülüs. Frigler döneminde Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesedi ile kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor. Burada yapılacak düzenlemeyle antik çağa ait bütün dönemler interaktif bir sergilemeyle ziyaretçilere sunulacak" diye konuştu.