Vali Gürel 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, çocuklara trafik bilincini aşılama ve farkındalık oluşturulması için yapılacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, hayırsever işletmelerin yardımıyla yapılmaya başlanan ve kontrolünün İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin yaptığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşaat alanını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Gürel İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve teknik personellerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile çocuklara trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceği ile teoride öğrendiklerini uygulamalı olarak da görmelerini sağlamak amaçlanıyor.