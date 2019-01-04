Vali Gürel, Cuma Pazarı Esnafının Bereket Duasına katıldı.

Vali Gürel'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, Karabük Servisçiler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç, Sebzeciler Balıkçılar Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse eşlik etti.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan bereket duasının ardından pazarcı esnaflarını tezgahlarının başında tek tek ziyaret eden Vali Gürel, pazarın durumu, alışveriş hareketliliği, sebze ve meyve fiyatları, vatandaşların pazardaki memnuniyeti üzerine pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların ve pazarcı esnaflarımızın kendisine ilettiği sorun, şikayet ve talepleri de dinleyen Vali Gürel, iletilen konuları takip ederek, en kısa sürede çözüme kavuşturacağını ifade etti.