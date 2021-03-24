Vali Gürel Eflani ilçesinde incelemelerde bulundu

Vali Fuat Gürel ilçe ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile birlikte Eflani ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Eflani Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Fuat Gürel, Hükümet Konağı bahçesinde, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın ile ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Kaymakam Şenkon'dan ilçenin genel durumu, yürütülen projeler ve ilçenin ekonomik yapısı hakkında brifing alan Vali Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği finansmanı ile alımı yapılan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eflani'li çiftçilerin kullanımı için Eflani Ziraat Odasına teslim edilen 6 ton kapasiteli Gübre Dağıtım Römorku ile toprak işleme aletleriyle parçalanamayan kesekleri ezerek ufalamak ve tarla yüzeyini düzeltmek için kullanılan 2 adet Merdanenin bulunduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 1403 Sayılı Eflani Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.

Eflani İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Gürel, İlçe Jandarma Komutanı Asb.Kd.Bçvş. Adnan Okudan'dan ilçenin genel asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgiler alarak ilçeden ayrıldı.