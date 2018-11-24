Vali Gürel emekli öğretmeni evinde ziyaret etti

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Karabük'te de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Öğretmenlerin gelecek nesillerin yetişmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Fuat Gürel, emekli öğretmenlerimizden Mehmet Göksoy'u evinde ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladı. Vali Fuat Gürelin yanı sıra eşi Özlem Aras Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ve şube müdürleriyle birlikte Şirinevler Mahallesinde ikamet eden Emekli Öğretmen Mehmet Göksoy'u evinde ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Sohbet havasında geçen ziyarette emekli öğretmen Mehmet Göksoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ve beraberindeki şube müdürlerine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.