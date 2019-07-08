Vali Gürel, esnaf duasına katılarak incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Sanayi Sitesi'nde geleneksel hale gelen esnaf duasına katıldı.

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde her pazartesi gerçekleştirilen esnaf duasına Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ve sanayi sitesi esnafları katıldı.

Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur'un yaptığı duanın ardından Vali Fuat Gürel, “Haftanın ilk günü esnafın dua etmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu” ifade ederek esnafa bol, bereketli haftalar dileyerek sanayi sitesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Safranbolu Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Safran lokumu imalathanesini de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Gürel, İşletme Sahibi Erdinç Sezer ile tesisi gezerek, üretimden paketlemeye kadar gerçekleşen aşamalar hakkında bilgiler aldı. Safranlı Lokumu'nun safran sosunu kazanda bekleyen lokum harcına döken Vali Gürel, işletme sahibine ve çalışanlara kolaylıklar diledi.