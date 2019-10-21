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Vali Gürel esnafla buluştu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Cadde esnafları tarafından belirtilen talep ve sorunların araştırılarak gereğinin yapılması için beraberindeki kurum müdürlerine talimat veren Gürel, esnaflarla bir süre sohbet ederek bereketli kazançlar ve hayırlı işler temennisinde bulundu.


Ziyarette Vali Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Karabük Umumi Servisçiler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç ve Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen eşlik etti.

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