Vali Gürel, esnafların sorunlarını dinledi

Cadde esnafları tarafından belirtilen talep ve sorunların araştırılarak gereğinin yapılması için beraberindeki özel kalem müdürüne talimat veren Vali Gürel, esnaflarla bir süre sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Fuat Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen ve Karabük Umumi Servisçiler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç eşlik etti.