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Vali Gürel esnaflarla bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 100.

Yıl Mahallesi'nde bazı esnaflara bir araya geldi.


Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile birlikte 100. Mahallesi 1002. Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.


Kendisine iletilen talep ve sorunları takip edeceğini, yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.


Misafirperverlikleri için işletme sahibi Emre Dursun'a ve 1002. Cadde esnafına teşekkür eden Vali Gürel, esnaflara hayırlı, bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

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