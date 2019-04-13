Vali Gürel, “Gençlerimizin de artık köylerde yaşaması lazım”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genel bütçe katkısı ile alımı gerçekleştirilen sertifikalı hibrit silajlık mısır tohumlarının dağıtım töreninde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, köy nüfusunun yaşlandığını belirterek “Gençlerimizin de artık köylerde yaşaması lazım” dedi.

Karabük'te yem bitkisi ekilişini arttırarak hayvancılık maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan yem girdilerine katkı sağlamak, kaliteli kaba yem üretiminin artmasına yardımcı olmak ve bölge hayvancılığına değer katmak amacıyla Tarım Bakanlığı genel bütçe katkısı ile alımı gerçekleştirilen 62 paket sertifikalı hibrit silajlık mısır tohumları Kışla Köyünde düzenlenen törenle üreticelere teslim edildi.

Kışla Köy meydanında düzenlenen tohum dağıtım törenine Vali Fuat Gürel, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kuraş, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, kurum müdürleri, Ovacık İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, muhtarlar, çiftçiler ve köy sakinleri katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonucunla yeni seçilen Kışla Köyü Muhtarı Sıtkı Par'ı tebrik ederek “Hayırlı Olsun” temennisinde bulunan Vali Gürel, “Geçmişten beri devletimiz, hükümetlerimiz çiftçilerimizin köylerde kalması ve üretim yapmasıyla alakalı çok büyük destekler vermekte. Şehirlerde hangi hizmetler varsa köylerimize o hizmetleri götürmek adına İl Özel İdaremizle, DSİ 234. Şube Müdürlüğümüzle, İl Milli Eiğtim Müdürlüğümüzle ve diğer tüm kurumlarımızla çok büyük mücadeleler vermekteyiz. Fakat geriye dönüp baktığımızda köy nüfusumuzun giderek azaldığını, insanlarımızın şehirlere göç ettiğini maalesef üzülerek görmekteyiz. Aslında milletlerin ayakta kalabilmesi için üretim şart, çünkü nüfus gittikçe artıyor, şehirlerde çok büyük tüketim toplumu olarak yaşıyorlar bunlara yetecek ürünlerin de bir şekilde üretilmesi lazım” dedi.

“Köylerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi ile alakalı elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz”

“Devletimiz çok büyük bir bütçe ayırarak Hatioğlu Göletini yapmış şimdi bu yatırımı değerlendirme zamanı” diyen Vali Gürel, “Bu yatırımların üretime dönüştürülmesi lazım. Kuru tarımla yaptığınız üretim belki size çok fazla para kazandırmıyordu ama artık sulu tarıma geçtiniz, 500 hektarın üzerinde bir araziyi sulayabilecek bir alt yapımız hazır. Bu alt yapının çok hızlı bir şekilde üretime dönüştürülmesi lazım. Bu bölgede hayvancılıkta çok güzel olabilir, bir taraftan hayvancılık yaparken diğer taraftan onun yiyeceği ürünü üretebilirseniz maliyetlerinizi düşürerek daha iyi fiyatlara satabilirsiniz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Tarım Müdürlüğündeki arkadaşlar teknik destek vermek için gerekli çalışmaları yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Teknik alt ve mali destek olarak İl Özel İdaremiz ve diğer kurumlarımızla ne yapılması gerekiyorsa bizler her zaman yanınızdayız. Şehirlerde yaşamak güzel ama artık köylerimizde de şehirlerimizdeki tüm alt yapılar mevcut. Köylerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi ile alakalı elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Bunun karşılığında da köylerimizde yaşayan insanlarımızın da artık yavaş yavaş köylerini terketmeden köylerimizde yaşamasını ve üretime bir şekilde destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizin de artık köylerde yaşaması lazım”

Köy nüfusunun yaşlandığını ifade eden Vali Gürel, “Gençlerimizin de artık köylerde yaşaması lazım. Şehire gitsin gelsin köyde yaşasın, tarlasını eksin, birkaç hayvana baksın buda mümkün. Bugün 500 hektarlık silajlık mısır için alt yapıyı oluşturacak tohumların dağıtımını gerçekleştireceğiz. Dağıtılan tohumların bereketinin artarak devam etmesini, yöremizin bunun sayesinde bir şekilde kalkınmasını, nüfusumuzun artmasını, gelecek nesillere güzel günlerin bırakılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek Silajlık Mısır Tohumu almaya hak kazanan çiftçilerimize tohumları Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi.