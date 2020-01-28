Vali Gürel, haddecilerle bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan'ın daveti üzerine Yönetim Kurulu üyesi sanayici işadamlarıyla bir araya gelerek ülke ve Karabük sanayisi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Karabük Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği binasında sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantıda ülke ekonomisi, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Filyos projesi ile KARORSAN alt ve üst yapı çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundular.