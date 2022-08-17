İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Gürel, Hadrianoupolis Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, M.

Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianoupolis Antik Kenti'ni gezerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


İncelemelerde Vali Fuat Gürel'e, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka ile ilçe protokolü eşlik etti.


"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik kentini inceleyen Vali Gürel, yapılan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkartılan Roma Konutu, Kilise ve Hamamda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.