İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Gürel halk pazarındaki tedbirleri denetledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, her hafta cuma günleri kurulan halk pazarındaki tedbirleri denetledi.


Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse ile birlikte cuma pazarında incelemelerde bulunarak, vatandaşlara ve esnaflara sosyal mesafe ile kendi izolasyon bölgelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.


Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan; kapalı pazar yerinde tezgah aralıkları, pazarcıların eldiven ve maske takması, müşterilerin maske takması, vatandaşların ürünleri seçmemesi, müşteri ile pazarcı arasındaki mesafenin korunması, pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulması gibi tedbirleri yerinde inceleyen Vali Gürel, alınan bütün kararların pazar esnafı ile vatandaşların sağlığı için olduğunu ve virüsün yayılmasını önlemek için bu kararların alındığını ifade ederek, herkesin bu kurallara riayet etmesini istedi.


Gürel, kurallara uyulduğu takdirde kısa sürede bu illetten kurtulacağını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.