Vali Gürel hem denetledi hem de antik kentte çalışmaları yerinde inceledi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid-19 tedbirleri denetimleri konulu genelgesi kapsamında Vali Fuat Gürel'in yönetim ve koordinasyonunda Eskipazar ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı. İlçe merkezinde faaliyet gösteren halk pazarı, fırın, pastane, lokanta, market, çay ocağı ve kafeteryalarda hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Vali Fuat Gürel, işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunarak maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Denetimin ardından Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve ilçe protokolü ile birlikte Hadrianapolis Antik Kentinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti'nde geçtiğimiz aylarda başlayan ve devam eden kazı çalışmaları sonrasında çıkartılan eserlerin inceleneceği laboratuar ve eserlerin depolanacağı eser deposunda, otopark alanında ve çevre düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulunan Vali Gürel yapılması planlanan projeler hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Hadrianoupolis kazıları bilimsel danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş'dan çalışmalar hakkında bilgiler alarak Hadrianapolis antik kentinde ortaya çıkarılan, Hristiyanlık dünyası için büyük önem arz eden figürlerin yer aldığı 1500 yıllık kilisede devam eden çalışmaları inceledi.