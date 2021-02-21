Vali Gürel: "Karabük'e 40 bin doz aşı geldi"

Karabük'te sağlık ekipleri karla kaplı köylerde hafta sonu aşılama çalışmalarını sürdürdü. 85 yaş ve üzeri yaşlılar ile evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalara mobil sağlık ekipleri tarafından evlerinde aşı uygulandı.

Normalleşme takviminin başlamasında önemli bir role sahip olacak aşılama faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Vali Gürel, "İlimize 40 bin doza yakın aşı geldi, aşı tedarikinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Vatandaşlarımızın tek yapması gereken kendilerine sıra geldiğinde randevu alarak aile sağlığı merkezlerinde veya hastanelerimizdeki aşı odalarında aşılarını yaptırmalarıdır" dedi.