Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezini inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentin 2 bin rakımlı en yüksek bölgesi olan Keltepe'de bulunan Kayak Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.

2016 yılında yapımına başlanan, Alt Günübirlik ve Üst Günübirlik tesislerinin tamamlanması ile bu sezon günübirlik kullanıma açılması planlanan tesislerde incelemelerde bulunan Vali Gürel ve protokol üyeleri, saatte 2 bin 200 kişi taşıyabilen, 63 sandalyeli 873 metre uzunluğundaki telesiyej ile Üst Günübirlik Tesislerine çıktılar.

Üst Günübirlik Tesislerini gezen Vali Gürel ve protokol üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan kaynakla Keltepe Kayak Merkezi yolunun 11,5 km'sinin asfaltlandığını, köy içlerinde kalan 1,5 km'lik yola bin 300 metre taş duvar yapıldığını, geriye kalan 6 km'lik yolun genişletme çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki sene asfaltının atılacağını ifade eden Vali Gürel, "Keltepe Kayak Merkezi ilimizin en büyük hayallerinden bir tanesi. Hemşerilerimiz buranın bir an önce açılmasını bekliyorlar. Hazırlıklarımızda son aşamaya geldik ve kış sezonunda günübirlik kullanıma inşallah açacağız. Mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte eşsiz bir manzara ortaya çıktı, doğasıyla hayranlık uyandıran Keltepe Kayak Merkezi, kayak ve doğa turizminde önemli bir destinasyon olacak. 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski, bayblift sistemleri kuruldu, 4 pistin yer aldığı tesiste birinci ve ikinci pistin uzunluğu bin 250 metre, üçüncü pist 607, dördüncü pist ise 869 metre uzunluğunda. Kar ezme makinesini Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan talep ettik, onlarda bunun tedariki için uğraşıyorlar. Keltepe bölgemiz sadece kış sezonunda kullanılacak bir tesis değil, yapacağımız altyapılarla, otellerle doğa turizmi, spor turizmiyle de sonbahar, yaz ve ilkbaharda farklı aktiviteler içinde kullanılacak. Bu tesisin planlanmasından yapılmasına kadar geçen süreçte emek harcayan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.