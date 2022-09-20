Vali Gürel: “Kent Ormanı şehir merkezinin cazibe merkezi olacak”

Karabük'te daha önce atıl durumda bulunan ve yeniden vatandaşların vakit geçirebileceği bir alan olacak olan Çamlık Kent Orman Parkı‘nın temel atma töreni gerçekleşti. Karabük Valisi Fuat Gürel, Çamlık Kent Orman Parkı'nın şehir merkezinin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Temel atma törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 330 dönümlük bir arazi içerisinde Karabüklülerin ailesi birlikte güzel vakit geçirebileceği bir alan olacağını belirterek, “Burası son derece güvenli bir yer olacak. Emniyetle yaptığımız protokol doğrultusunda burada bir karakol inşa edilecek. Gece-gündüz 24 saat güvende olan bir yürüyüş ve dinlenme alanını Karabüklülerin hizmetine sunacağız” dedi.

Vergili bu alanın içerisinde ayrıca, kafelerin, abdest alma yerinin, mescidin, tuvaletin, çocuk parkı ve yürüyüş parkuru gibi alanların olacağını belirtti.

Çamlık Kent Orman Parkı'nın şehir merkezinin cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Vali Fuat Gürel, “Şehir merkezinde belli bir saatten sonra insanların sokakta olmadığını Safranbolu ve 100.Yıl Mahallesi bölgelerine gittiklerini biliyoruz. Şehir merkezinin de canlanmaya ihtiyacı var. Çamlık Kent Orman Parkı, yapılacak olan millet bahçeleri ile birlikte şehir merkezinin cazibe merkezi olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile projenin temeli atıldı.