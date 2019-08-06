Vali Gürel, kentsel sit alanı olan Karacapınar Köyü'nde incelemelerde bulundu

Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte Eflani ilçesinin en kalabalık köylerinden olan Karacapınar Köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulunurken, köy halkının talep ve sorunlarını dinledi.

Karacapınar Köyünde 59 adet ev, tarihi ve mimari özelliğinden dolayı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16 Şubat 1990 tarihi ve 1100 sayılı kararı ile kültür varlıkları arasında sayılarak Kentsel Sit alanı olarak tescil edildiğini ifade eden Muhtar Halil İbrahim Çelenli, köydeki hane sayısı, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile köyün sorunları ile köylülerin talepleri hakkında bilgiler verdi.Köy sakinlerinin de talep ve sorunlarını dinleyen Vali Gürel daha sonra köydeki tarihi ev ve yapılarda incelemelerde bulundu.

Eflani ilçesinde bulunan Ortakçı Göleti ve Kadıköy Göletini de gezen Vali Gürel, olta balıkçılığı yapan vatandaşlarla balık tutarak bir süre sohbet etti.