Vali Gürel kentte devam eden projeler için Kastamonu'da bölge müdürlerini ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu'da DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim ile Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'ı ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Karabük'te kent merkezinde yapımı devam eden demirçelik kavşağı ve Araç çayı üzerine yapılacak olan projeler ile devam eden yatırımlar konusunda bilgiler aldı.

Vali Gürel, ziyaretlerde DSİ Bölge Müdürlüğüne atanan Yasin Devrim'e hayırlı olsun dileklerini iletirken, Kastamonu Valisi Avni Çakır'a da nezaket ziyaretinde bulundu.