Vali Gürel, koruyucu aileler ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in himayelerinde çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocuklara refakat eden koruyucu aileler için iftar programı düzenlendi.

Kur-an'ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı. İftar öncesi ailelerle ve çocuklarla tek tek görüşen Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, iftar sonrasında da çocuklara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Koruyucu ailelere yönelik gerçekleştirilen iftar programında konuşan Vali Fuat Gürel, "Devletimiz, çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılasa da anne-baba sevgisini doğal ortamda karşılayamaz. Bu eksiği sizler tamamlıyorsunuz. Bu bakımdan kendinizle ne kadar övünseniz azdır. Tarihimizin derinliklerinde yer alan koruyucu ailelik müessesesi 2012 yılından itibaren de tekrar gündemimize girmiş ve bütün Türkiye'de binlerce çocuğumuz şuan da sizin gibi değerli ailelerin yanında, sevgi yuvasında hayatlarını idame ettiriyorlar, geleceğe güzel nesiller yetiştirmek adına bir yola girmiş durumdalar. Devletimiz özellikle dezavantajlı guruplar dediğimiz vatandaşlarımızla alakalı çok büyük gayretler içerisinde. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı projeler kapsamında, illerde de bizler ve diğer kurumlarımızla beraber birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da koruyucu aileler, çocuk evleri, huzurevlerimiz gibi birçok kurumumuzla dezavantajlı diyebileceğimiz, toplumumuzun bir şekilde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın çocukları, anne-babaları, engelli vatandaşlarımızı ve yaşlılarımızı bir şekilde devletimizin koruması altında yada devletimizin teşviği ile hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. En büyük nimet sevgidir, ailelerin yanında yetişen bu çocuklara verilen sevgi ve aynı zamanda o sevgi ortamında yetişen bir gençlik inşallah ülkemizin geleceğinde de güzel hizmetler vermeye devam edecekler. Koruyucu ailelerimiz olarak sizler devletimiz ve bizim için çok önemlisiniz, bizlerde bu akşamlar sizlerle iftar soframızı paylaşmak ve sizlerle beraber olmak istedik. Bu güzel akşamı hazırlayan Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü personelimize, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik ederek buraya kadar yorulduğunuz için siz değerli koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bahtı ve yolu açık olsun, sizlerin yanında inşallah güzel bir şekilde yetişecekler ve bu millete güzel yarınlar olacaklar. Hepinize hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum" diye konuştu.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in himayelerinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programına İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve eşi Canan Sökmen, kurum personeli ve koruyucu aileler katıldı.