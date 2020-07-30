Vali Gürel Kurban Bayramı'nı kutladı

Vali Gürel, mesajında, bayramların dostluğu ve sevginin paylaşıldığı; birliği, beraberliği ve kardeşlik duygularını en sıcak şekilde hissedilen müstesna günler olduğunu belirtti.

Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Bu itibarla Kurban Bayramı'nı yardımlaşmanın, paylaşmanın, birbirimize yaklaşmanın, dayanışmanın, hatırlamanın, anlamanın ve anlaşılmanın en anlamlı tezahürüyle kardeşlik ahdimizi yenilemenin en güzel ifadesi olarak idrak edelim ve ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinci olalım. Bu bayramda da anne-babalarımızın, aile büyüklerimizin, akraba ve komşularımızın gönüllerini ihya ederek özellikle; çevremizdeki kimsesiz, yaşlı veya yalnız büyüklerimizi de hatırlamak suretiyle bayramın neşesini, bereketini hep beraber yaşayalım ve yaşatalım. Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi siz değerli Karabüklü hemşehrilerimizin, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Maalesef dünyamızda ve ülkemizde Covid-19 salgını devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayata gün geçtikçe daha da alıştığımız bu günlerde salgınla mücadelenin özü tedbirdir. Henüz aşısı ve tam anlamıyla tedavi edecek ilacı bulunamayan bu hastalıktan korunmanın tek çaresi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olup, sizlerden özellikle bu konuda hassasiyet göstermenizi bekliyor ve hiçbir vatandaşımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Karabüklü hemşehrilerimin nezdinde tüm vatandaşlarımızın ve yeryüzündeki bütün Türk ve Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."