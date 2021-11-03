Vali Gürel mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi

Vali Gürel başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yatırımcı kurum müdürleri tarafından Yenice ilçesinde ve köylerinde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Mahalle ve köy muhtarları kurum müdürlerinin kurumları ilgilendiren konularda söz alarak talep ve isteklerini bildirdiler.

Vali Fuat Gürel muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek, ilgili kurumlar tarafından taleplerin ivedilikle değerlendirilmesi talimatını verdi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman tarafından Muhtar Bilgi Sistemi ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı'nın ildeki aşılama sayıları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, kurum müdürleri, ilçe protokolü ile ilçe mahalle ve köy muhtarları katıldı.