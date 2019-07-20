Vali Gürel MAKS toplantısında çalışmalar hakkında bilgi aldı

Karabük'te ASELSAN yetkilileri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden görevlendirilen personelin yaptıkları çalışmaların değerlendirildiği "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" (MAKS) toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amaçlanan ve ASELSAN yetkilileri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden görevlendirilen personelin yaptıkları çalışmaların değerlendirildiği "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" (MAKS) toplantısı Vali Gürel Başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman, ASELSAN yetkilileri ile projede görevlendirilen personel katıldı.

İl Özel İdaresi personelleri tarafından hem saha hem de büro ekibi oluşturularak hızlı bir şekilde çalışmaların gerçekleştirilmesi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi çalışmalarında entegre edilemeyen kayıtların veri girişlerinin hızlı ve etkin bir biçimde sisteme geçilmesi için çalışmalara hız verilmesi talimatını veren Vali Gürel, sahada yapılan 1 aylık çalışmalar hakkında bilgiler aldı.