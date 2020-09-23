Vali Gürel maske takan çocukları örnek vatandaş olarak gösterdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve kurum müdürleri ile birlikte Kıbrıs Şehitleri ile Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde denetim yaptı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının öneminden bahseden Gürel, en kısa sürede korona virüsten kurtulmak için tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Güven kavşağında maskesini takan 3 çocukla karşılaşan Vali Gürel, çocukları örnek vatandaş ilan ederek kitap ve maske hediye etti.