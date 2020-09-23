İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Gürel maske takan çocukları örnek vatandaş olarak gösterdi

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim yapan Karabük Valisi Fuat Gürel maskesini takan çocukları örnek vatandaş olarak gösterdi.


Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve kurum müdürleri ile birlikte Kıbrıs Şehitleri ile Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde denetim yaptı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının öneminden bahseden Gürel, en kısa sürede korona virüsten kurtulmak için tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.


Öte yandan Güven kavşağında maskesini takan 3 çocukla karşılaşan Vali Gürel, çocukları örnek vatandaş ilan ederek kitap ve maske hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.