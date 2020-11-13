Vali Gürel minik öğrencilerle buluştu

Şehit Metin Arslan İlkokulu Müdürü İlyas Yıldız'dan okul hakkında bilgi alan Vali Gürel, “Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" Projesi kapsamında BAKKA'nın desteği ile kurulan Temel Beceri Atölyesinde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Anasınıfı öğrencilerini ziyaret eden Vali Gürel, miniklerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ailelerine kendi selamını iletmelerini isteyen Vali Gürel, miniklere çikolata ikram etti.

Şehit Metin Arslan İlkokulu 4. sınıflarını ziyaret eden Vali Gürel, öğrencilere dersleri ve maske, mesafe ile temizlik konularında bir süre sohbet ederek uyarılarda bulundu.

Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere kitap hediye eden Vali Gürel, ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.