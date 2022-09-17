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Vali Gürel Öğlebeli Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Öğlebeli Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafların Ahilik Haftası’nı kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Öğlebeli Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafların Ahilik Haftası'nı kutladı.


Öğlebeli Sanayi Sitesi'nde yer alan montaj, imalat ve üretim tesislerini ziyaret eden Vali Fuat Gürel, inceleme gezilerinin ardından yetkililerden bilgiler aldı.


Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, KOSGEB Müdürü Serhat Saygın, BAKKA Karabük YDO Koordinatörü Sakin Eren, Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım, Servisçiler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç, Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan, Öğlebeli Mahallesi Muhtarı Mustafa Akyürek ve Öğlebeli Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Recep Başaran'ın eşlik ettiği ziyaretlerde esnafların Ahilik Haftası'nı kutlayan Vali Gürel, bereketli bol kazanç temennisinde bulundu.

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