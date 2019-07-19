Vali Gürel, öğrenci toplulukları temsilcileri ile bir araya geldi

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde gerçekleştirilen proğrama Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci toplulukları temsilcileri katıldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen programda öğrenci topluluklarının temsilcileri kendilerinin ve temsil ettiklerin ülke vatandaşlarının yaşadıkları sorunları dile getirirken, Vali Gürel de yaşanılan sorunların halledilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.