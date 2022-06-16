Vali Gürel öğrencilerin davetini kırmadı, okullarında ziyaret etti

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu 3-C ve 4-B sınıflarında eğitim gören öğrenciler Vali Gürel'i okullarına davet etmişlerdi. Gürel de bu daveti geri çevirmeyerek öğrencileri okullarında ziyaret etti.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele günü çerçevesinde Kent Meydanı'nda düzenlenen ve Çocuk Şenliklerine renk katan Çocuk Hakları İl Komitesi Saz Korosu'nda yer alan Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu 3-C ve 4-B sınıflarında eğitim gören öğrenciler Vali Fuat Gürel'i okullarına davet etmişler ve Vali Gürel de öğrencileri en kısa sürede ziyaret edeceğinin sözünü vermişti.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nu ziyaret ederek vermiş olduğu sözü yerine getiren Vali Fuat Gürel öğrencilerle tek tek tanışan Gürel öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu öğrencilerinin sene boyunca yaptıkları resimlerin yer aldığı yıl sonu resim sergisini de gezen Vali Gürel resimleri yapan öğrencileri tebrik etmesinin ardından okuldan ayrıldı.