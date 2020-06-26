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Vali Gürel, örtüaltı yetiştiricisinin seralarını gezdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, örtüaltı yetiştirici Hasan Hüseyin Özdemir’e ait seraları gezerek, yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, örtüaltı yetiştirici Hasan Hüseyin Özdemir'e ait seraları gezerek, yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.


Vali Fuat Gürel, Öğlebeli Mahallesinde örtüaltı yetiştiriciliği yapan Hasan Hüseyin Özdemir'e ait seraları gezerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden ve sera sahibinden yetiştirilen ürünler, biyolojik mücadele ve üretim teknikleri ile ilgili bilgiler aldı.


İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve Öğlebeli Mahallesi Muhtarı Mustafa Akyürek ile birlikte seraları gezen Vali Gürel, misafirperverliği, sıcak ve samimi sohbeti için Hasan Hüseyin Özdemir ve ailesine teşekkür ederek, yetiştirdikleri ürünün hasadının bol ve kazancının bereketli olması temennisinde bulundu.

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