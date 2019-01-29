Vali Gürel, OSB'de faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldi

Karabük Büyük Kulüpte yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rafet Vergili, Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Özçelik, Cenk Gedikoğlu ve Muharrem Yunus Çelik, KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka, Müteşebbis Heyet üyeleri ve Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Vali Gürel, Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcılar ile OSB Yönetim Kurulunu bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmek, talep ve istekleri, ortak problemleri birinci elden paylaşabilmek amacıyla istişare toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Gürel, “Karabük'te, Türkiye'deki sanayileşmeye öncülük eden bir sanayi alt yapısı var. Karabük'teki sanayileşmeye baktığımızda bölgedeki en önemli merkezlerden biri olduğunu görüyoruz. Organize Sanayi Bölgemizdeki bazı firmalarımızı inceleme fırsatı buldum, çok güzel bir sanayi alt yapımız var. Projesi ve inşaatı devam eden yatırımlarımız var, bunlarda bittiğinde bölgemizin en önemli sanayi kenti olacağız. Organize Sanayi Bölgemize kardeş olarak da Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin imar planı Sanayi Bakanlığında onay aşamasında. Kısa sürede onaylanmasını bekliyoruz. Yeni yatırımların yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

Vali Gürel'in konuşmasının ardından KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka tarafından sunum gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Saka yaptığı sunumda; Sektörler bazında dağılım ve istihdam, KARORSAN Test ve Eğitim Merkezi, KARORSAN Bölge Camii, TOBB KBÜ Teknik Bilimler MYO, alt yapı projeleri ve arıtma tesisi projeleri hakkında sunumlar eşliğinde bilgiler verdi.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.