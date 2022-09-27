İhlas Haber Ajansı

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Vali Gürel, Ovacık Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık Spor Lisesine yaptığı ziyarette öğrencilerle bir araya gelirken, okuldaki faaliyet hakkında bilgi aldı.


Vali Gürel, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Ovacık Spor Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Gürel, okul müdürü Gülsüm Makul'den öğrenci sayısı, eğitim faaliyetleri ve sportif faaliyetler hakkında bilgiler aldı.


Öğrencilere eğitim hayatında başarılar dileyen Gürel'e ziyarette Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter eşlik etti.

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