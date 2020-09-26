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Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu'yu bilgilendirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında video konferansı ile gerçekleştirilen salgın hastalıkla mücadele ve alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantıya katıldı.


Vali Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 81 il valisinin yanı sıra il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanlarının yer aldığı salgın hastalıkla mücadele ve alınması gereken tedbirlerle ilgili video konferans toplantısına katıldı. Toplantıda, pandemide illerin genel durumu, salgının önlenmesine yönelik alınan ek tedbirler, denetimler ve il bazında yapılması gerekenler değerlendirildi.

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