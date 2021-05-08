Vali Gürel, pazar yerlerini denetledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kent merkezindeki mahallelerde kurulan 6 Pazar yerini tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

Tam kapanma dönemi sürecinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olmasına yönelik genelgenin ardından Karabük'te Pazar yerleri geniş tedbirler altında kuruldu.

Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi.

Pazar yerlerine girişler kontrollü noktalardan sağlanırken vatandaşların kalabalık oluşmaması adına sırayla alanlara alındı.

Zaman zaman rüzgarında etkisi ile pazarcı esnafın zor anlar yaşadı. Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyelerinin 5000 evler Pazar alanına giriş yaptığı sırada rüzgarında etkisiyle yerinden uçan şemsiye görevliler tarafından tutuldu. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Gürel, Tam kapanma süreci içinde olduklarını ve korana virüs ile mücadelelerinin tam hızıyla devam ettiğini söyledi.

Gürel, “ insanlarımızın ihtiyaçları var onalrın giderilmesi gerekirken, esnafın elindeki ürünlerinde bir şekilde tüketiciye ulaşması gerekiyordu. Hükümetimizin almış olduğu karar neticesinde bu Cumartesi ve önümüzdeki Cumartesi olmak üzere Pazar yerleri açılıd. Karabük merkezde 6 bir tanede Cumayanı köyünde 1 tane olmak üzere 7 tane Pazar yeri açıldı. Esnaf sayısı pazar yerlerine sürekli dolaşıldığı için her mahallede Pazar açma imkânına sahip olduk. Vatandaşlarımız daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde inşalarımızın kendi mahallelerinde alışveriş yapmaları da iyi oldu” dedi.

Vali Fuat Gürel'e Pazar yerlerini ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Tarım İl Müdürü Çetin Ayvalık, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen ve Zabıta Müdürü Sedat Köse de eşlik etti.