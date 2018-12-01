Vali Gürel, Safranbolu Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ragıp Tunç'un daveti üzerine Safranbolu Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Safranbolu'da yapılan muhtarlar toplantısına Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyeleri, Safranbolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ragıp Tunç, ilgili kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Gürel, “Yaptığımız bütün işlerimizde sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Son yıllarda ki KÖYDES ödenekleri, Kaymakamlarımızın, İl Genel Meclisi üyelerimizin gayretleri ve Özel İdare kaynaklarıyla çok güzel başarılar elde edildi. Sizler hem demokrasinin beşiği aynı zamanda da en ücra köşedeki vatandaşımızsınız. Devletle vatandaş arasındaki bağı kuran makamlar sizlersiniz. Bundan sonraki süreçte de sizlerle olan münasebetlerimizi sıcak tutup sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızın sorunlarını çözme noktasında bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.