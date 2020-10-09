Vali Gürel, Sarı Traverten hakkında bilgi aldı

Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Eskipazar ilçemizde faaliyet gösteren Sarı Traverten Taş Ocağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sarı Traverten Taş Ocağının sahibi Ayhan Bayhan ile birlikte taş ocağını gezen Vali Gürel ve protokol üyeleri, kimyasal yapısı nedeniyle bünyesinde bakteri üreyemeyen, Anıtkabir'in büyük bir bölümü ile TBMM'nin yapımında kullanılan Sarı Traverten taşının kullanım alanları ile ihraç edilen ülkeler hakkında bilgiler aldı.