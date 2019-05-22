Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye devam ediyor

Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde düzenlenen iftar programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in yanı sıra Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kur-an'ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinin ardından şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Gürel, "Sizler bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve bekası için canını ortaya koyan kahramanlarımızın temsilcilerisiniz, onların bize emanetlerisiniz. Sevdiklerini bizlere emanet ederek çok önemli bir mevkiiye göç eden kahraman şehitlerimizin sayesinde bu ülkede bağımsız ve huzurlu bir ortamda yaşayabiliyoruz. Onlara ve onların bizlere bıraktığı şehitlerimizin ailelerine ne yapsak azdır. Sizler ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve bizim için çok değerlisiniz. Gazilerimizde şehit olmak için çıktıkları yolda değerlerimiz uğruna vücutlarında kahramanlıklarından emareler bulunmakta, onlar için de ne yapsak azdır. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığınız ibaretlerinizi kabul etsin. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Ramazanımız mübarek olsun, sağlık, sıhhat, huzur, esenlik ve güvenlik içinde daha nice Ramazanlara Rabbim bizleri kavuştursun, hep beraber bayrama da kavuşmayı diliyorum. Bu güzel geceyi düzenleyen Ovacık Kaymakamımız Mehmet Zahid Doğu başta olmak üzere ekibini kutluyorum ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Gürel, kendilerinin bir sorunları, istekleri olduğunda kapılarının daima açık olduğu, Devletimizin vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda her türlü desteğin sağlanacağı ifade ederek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Ovacık ilçesinden ayrıldı.