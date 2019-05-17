Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen iftar yemeğine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

İftar öncesinde Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Katılımcılara teşekkür eden Vali Fuat Gürel, “Bu mübarek akşamın bizlere ülkemize bütün Müslüman coğrafyasına huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, vatanın korunarak gelecek nesillere bırakılması gerektiğini belirterek, “O açıdan bu mücadele içerisinde canı gönülden vatanımıza kendi canımızı maneviyatımız feda etmiş durumdayız. Kısmet kime vurur bu bilinmez ama ateş de düşmesin. Müslümanlığın en önemli özelliklerinden birisi şehit ve gazilik gibi makamlarımızın yada madalyalarımızın övünç olarak bize verilmiş olması. Başka ülkelerde, milletlerde bu yok. Cenabı Allah'ın bize lütfu olan bu madalyayı taşımak her zaman bizim için onur olacaktır. Bu madalyayı taşıyan değerli yavrularımızın ailelerini bu akşam buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Burada manevi havayı yaşadığım için mutlu olduğumu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.