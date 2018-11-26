Vali Gürel şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Vali Gürel, Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan ve Şehit Polis Memuru Alican Öztürk'ün ailesine gerçekleştirdiği ziyaretlerle ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Vali Gürel, şehit ailesi ziyaretine ilk olarak Nisan ayında Yenice ilçemizde cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan ve İstanbul'a defnedilen Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın Safranbolu'da yaşayan ailesini ziyaret ederek başladı. Ziyarette Vali Gürel'e eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

Vali Gürel, eşi Özlem Aras Gürel ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile birlikte 2016 yılında Şırnak ilinde pkk/kck terör örgütü tarafından zırhlı personel servis aracına yönelik yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Alican Öztürk'ün Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ailesini de ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Her iki şehit ailesi ziyaretinde Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan, Şehit Polis Memuru Alican Öztürk ve tüm şehitler için Kur-an'ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi.