Vali Gürel, Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, yapımı tamamlanan ve yeni eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini ağırlayan Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Fuat Gürel'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk ve Şehit Metin Aslan'ın ablası Nurcan Arslan eşlik etti. Sınıfları gezen Vali Gürel, öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerle sohbet eden Gürel, yeni okullarının ve eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.