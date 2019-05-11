Vali Gürel, Şehit ve Gazi Aileleri ile iftarda bir araya geldi

Karabük'ün Yenice ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından ilçede ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice ve eşi, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Program öncesi masaları tek tek dolaşan Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice şehit ailelerinin ve gazilerin ramazan aylarını kutladılar. Kur-an'ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı.

İftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilere hitaben bir konuşma yapan Vali Fuat Gürel, "Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için, mukaddesat için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin yakınları, kıymetli gazilerimiz ve gazilerimizin yakınları, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası bereket, sonu günahlardan kurtuluş olan ramazan ayında Yenice Kaymakamlığımızın düzenlediği iftar programında sizlerle birlikte olmak istedik. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, Ramazanımızı mübarek eylesin. Sağlık, sıhhat, huzur, esenlik ve güvenlik içinde daha nice Ramazanlara bizleri kavuştursun, hep beraber bayrama da kavuşmayı diliyorum" diye konuştu.

Program sonunda şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile hatıra fotoğrafı çektiren Vali Gürel, kendilerinin bir sorunları, istekleri olduğunda kapılarının daima açık olduğu, devletin vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda her türlü desteğin sağlanacağı ifade ederek Yenice'den ayrıldı.