Vali Gürel şehitleri anma mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, hep birlikte vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna milletin kanıyla, canıyla dünya tarihine yazdığı kahramanlık destanı ve unutulmaz bir insanlık dersinin adı; Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bu kutlu destanı yazan aziz şehitleri anma gününü idrak etmenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Çanakkale'nin; askerine 'Taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle istiklal ve istikbal uğruna birlik, beraberlik, azim ve kararlılık ile 'geri dönmeyi' hiç düşünmeyen aziz milletin er meydanı olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık, vatan ve milleti için en kıymetli varlığı olan canını feda eden kahramanlarımız sayesinde elde ettiğimiz şuur ve bilinçle, millet olarak aziz şehitlerimizi her daim gönlümüzde yaşatmak bizler için beka ve yaşam kaynağıdır. Şehitlerimize olan borcumuzu ödemenin tek yolunun, onların canı pahasına koruyarak bizlere emanet ettiği vatanımızı birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar yaşatmaktan, sergiledikleri kardeşliği bu topraklarda daim kılmaktan geçtiğine olan inancımızla devletimize ve milletimize yönelen her türlü saldırıya kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan canından aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."