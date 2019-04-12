Vali Gürel, "Spor Tesislerimiz 7/24 halkın hizmetinde olacak"

Vali Gürel, beraberinde kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle mesai sonrası günün yorgunluğunu ve stresini atmak için gerçekleştirdikleri spor aktivitelerine 100. Yıl Olimpik Yüzme Havuzunda yaptıkları yüzme ile devam ediyorlar.

Yüzme öncesinde fitness salonunda ter atan Vali Gürel ve kurum müdürleri daha sonra Olimpik Yüzme Havuzunda günün yorgunluğunu ve stresini attılar. Daha sonra ise kurumlararası diyalog, karşılıklı iletişim ve koordinasyonu gerektiren hususları görüşmek için ise sohbet şeklinde etkinliğe devam ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde spora çok ciddi yatırımların gerçekleştirildiğini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla açılışı yapılan 5000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonumuz ile ilimizin çok güzel bir spor tesisine daha kavuştuğunu ifade eden Vali Gürel, "51 spor tesisini bünyesinde bulundurarak, spor tesisleşmesi bakımında Türkiye'de ilk beşte olan Karabük, spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. 44 spor branşında 24.632 lisanlı sporcusu ve 73 spor kulübü ile ilimizde faaliyetler modern spor tesisleriyle Karabük halkına hizmet etmeye devam ediyor” dedi.

“Spor Tesislerimiz 7 gün 24 saat açık olacak”

Vali Gürel, “Kadın-erkek, genç yaşlı, engelli-engelsiz demeden her yaştan vatandaşımıza güzel imkanlar sunarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, beden ve ruh sağlığını geliştirecek ortamları oluşturmak, birlikte hareket ederek kaynaşmalarını sağlamak amacıyla ilimizde bulunan tüm spor tesislerimiz 7 gün 24 saat esasına göre açık olacak. İlimizde Yenişehir Merkez Spor Salonu, Karabük Gençlik Merkezi ve Safranbolu Tartan Atletizm Pistinin yanın sıra merkezde 1 stadyum, 3 spor salonu, 1 yüzme havuzu, 2 açık tenis kortu, 1 çim zeminli stadyum, 6 sentetik zeminli futbol sahası, 1 gençlik merkezi, 4 açık spor tesisimiz mevcuttur. Eflani ilçemizde; 2 sentetik zeminli futbol sahası, Eskipazar ilçemizde; 1 spor salonu, 1 çim zeminli stadyum, 1 sentetik zeminli futbol sahası, 1 gençlik merkezi, 1 açık spor tesisi, Safranbolu ilçemizde; 1 spor salonu, 1 çim zeminli stad, 3 sentetik zeminli futbol sahası, 1 sentetik zeminli atletizm pisti, Ovacık ilçemizde; 1 spor salonu, 2 açık tenis kortu, 1 çim zeminli futbol sahası, 3 sentetik zeminli futbol sahası, 1 kamp eğitim merkezi, 4 açık spor tesisi ve Yenice İlçemizde; 1 spor salonu, 1 açık tenis kortu, 3 sentetik zeminli futbol sahası, 1 açık spor tesisi ile Karabük halkına gece gündüz hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız günün her saatinde istedikleri zaman spor yapabilecekler. Sahip olduğumuz spor tesisleri sayesinde ilimizde 4 ulusal müsabakaya ev sahipliği yaptık. İlimizde tüm branşlarda bin 16 spor faaliyeti gerçekleştirildi. Yine ilimizde 20 bayan ve 46 erkek olmak üzere milli takımlara toplam 66 sporcu kazandırdık. Sporu tabana yaymak ve daha fazla insana spor yaptırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bayanlarımız için gerçekleştirilen step aerobik ve plates çalışmaları ile bayanlarımız vücut için gerekli olan enerjiyi spor yaparak sağlama imkanına sahipler. Tüm vatandaşlarımızı 7 gün 24 saat açık olan spor tesislerimizde spor yapmaya davet ediyorum.” diye konuştu.