Vali Gürel, sporcularla bir araya geldi

Karabük'te 6-18 yaş gruplarına hitap eden Yaz Spor Okulları Haziran ayında ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye başladı. Vali Gürel, spor salonlarını ziyaret ederek sporcularla sohbet etti. Gürel, tüm gençleri ve ailelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bu imkanlarında faydalanmaya, spor yapmaya ve tesisleri kullanmaya davet etti.

Yaz Spor Okulları'na yaklaşık 6 bin kişi katılım sağladı.