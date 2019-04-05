Vali Gürel TSB Milli Takımı ile yemekte bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapsamında Polonya'nın Walbrzych kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Karabük'te kamp yapan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Karabük Büyük Kulüpte düzenlenen akşam yemeğine Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Kaymakam Adayları Mustafa Batuhan Alpboğa ve Talha Altuntaş, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Taner Canyurt, İl Temsilcisi Murat Gülbağ ve Bülent Çağlayan, A Milli Takımın Başantrenörü Ahmet Akın ve milli sporcular katıldı.

Akşam yemeğinin ardından takım kaptanı Özgür Gürbulak tarafından arkasında Fuat Gürel ve 78 numara yazılı milli takım forması Vali Fuat Gürel'e takdim edildi.

Vali Gürel, "Bugün kuruluşunun 82. yılı kutladığımız Karabük ilimizde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün Karabük ilimizin kuruluşunun 82. yılı münasebetiyle başka programlarımız vardı ancak biz bugün sizlerle birlikte olmak istedik. Sizler ülkemizin gurusunuz, ülkemizi uluslararası şampiyonalarda başarı ile temsil ederek ülkemizin adını duyuruyorsunuz, bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz. Sizlerin orada ki başarıları bizleride burada mutlu edecektir, sizleri Karabük ilimizde ve Safranbolu ilçemizde misafir etmekten müthiş bir heyecan duyduk. Tüm Karabüklüler adına sizlere başarılar diliyorum, Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

2-8 Nisan tarihleri arasında kamp için Karabük'te bulunan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı antrenmanlarını Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor.