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Vali Gürel türbe ve hamamlarda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde türbe ve hamamlarda incelemelerde bulundu.


Vali Gürel, Eskipazar ilçesine bağlı Hamamlı Köyünü ziyaret ederek eski türbe ve hamamlarda incelemelerde bulundu.


Eskipazar Hamamlı Köyünde Coğrafi olarak kervan yolu ve padişah yolu olarak bilinen, Osmanlı Paşalarından İbrahim Avni Paşanın Hicri 1221 yılında yaptırdığı 2 adet hamam, 1 adet mahzen ve 1 adet kilerde incelemelerde bulunan Vali Gürel daha sonra Sığırcık Suyunun çıktığı Şeyh Ali Semerkandi Hz. K.S. Camiinde incelemelerde bulundu.


Son olarak Sultan IV. Murat'ın Hocası Musa Efendi Türbesini de ziyaret eden Vali Gürel türbeye girerek dua etti.

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