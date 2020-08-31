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Vali Gürel, TUTAP Genel Başkanı Yıldız'ı kabul etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Turizm ve Tanıtım Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımına katkı sağlayarak bu alanda projeler üretmeyi amaçladıklarını belirten Genel Başkanı Yıldız, yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgiler vererek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.


Sohbet havasında geçen ve ikentin tanıtım çalışmalarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gürel, nazik ziyareti için TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.


Turizm ve Tanıtma Platformu Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyet daha sonra görevine yeni başlayan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


TUTAP Karabük İl Temsilcisi Kerem Demir ve TUTAP Başkan Yardımcısı Şerife Karacabay'ın da bulunduğu ziyarette, Safranbolu Turizmi ve TUTAP'ın vizyon ve misyonu hakkında konuşuldu.

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