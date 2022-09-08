İhlas Haber Ajansı

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Vali Gürel, vatandaşların sorunlarını dinleme devam ediyor

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan “Halk Günü Toplantısı” Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya katılan vatandaşlar ile tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikâyet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Vali Fuat Gürel, “Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık” diye konuştu.


Her hafta düzenli olarak yapılan “Halk Günü” toplantısına iştirak etmek isteyen vatandaşların Çarşamba günleri saat 09.00'da Valilik Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.

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