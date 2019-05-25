Vali Gürel ve beraberindeki heyet Bakan Varank'ı Karabük'e davet etti

Karabük Valisi Fuat Gürel ile beraberindeki heyet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti İl Başkanı İsmail Altınöz,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Haddeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Bostancı ve Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Emin Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Karabük ve bölge için son derece önemli olan Filyos projesi, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma safhası, ilde sanayi altyapısı geliştirilmesi çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca KARDEMİR'in çalışmalara da yer verildiği ziyarette Bakan Varank Karabük'e davet edildi.

İlk Ağır sanayi hamlesinin gerçekleştirildiği il olan Karabük'ün kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank nazik ziyaretleri için heyete teşekkür etti.