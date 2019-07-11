İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Ersoy'u kent turizmi hakkında bilgilendirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek kent turizmi hakkında bilgi verdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek kent turizmi hakkında bilgi verdi.


Vali Fuat Gürel, beraberinde Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Ziyaret sırasında Bakan Ersoy'a başta Eskipazar Hadrianapolis Antik Kentinde devam eden kazı çalışmaları olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca Karabük'te devam eden yatırımlar hakkında detaylı olarak bilgiler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.