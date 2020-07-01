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Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Gül ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.


Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret ederek kentte bakanlık adına sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Vali Gürel ve milletvekilleri, Bakan Gül'e Karabük'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

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